新加坡与马来半岛，
间中隔着柔佛海峡。
百年以前，1924年6月28日，
一道长堤筑起，
成了新加坡与柔佛新山之间的脐带。
新柔长堤走过一世纪，
促进了经贸往来，
拉近了民情人心；
却也遭受历史创伤、
卷入政治漩涡，
在时代风雨中跋涉前行。
历经跌宕起伏，终究山水相连；
新柔长堤一世纪，
我们一起再走一回。
新加坡与马来半岛，
间中隔着柔佛海峡。
百年以前，1924年6月28日，
一道长堤筑起，
成了新加坡与柔佛新山之间的脐带。
新柔长堤走过一世纪，
促进了经贸往来，
拉近了民情人心；
却也遭受历史创伤、
卷入政治漩涡，
在时代风雨中跋涉前行。
历经跌宕起伏，终究山水相连；
新柔长堤一世纪，
我们一起再走一回。
莱佛士还未发现新加坡之前，新马一带海域早已住着“海人” (Orang Laut)。他们傍水而居，以舢舨为家，随海漂泊，犹如“海上吉普赛人”。
其中，聚居在柔佛海峡一带的海人族群，称为“实里达人” (Orang Seletar)。
新马分家之前，许多实里达人已在柔佛南部落脚。1970年代新马协议下，另外300多名在实里达河和实里达岛一带活动的实里达人领取了马来西亚身份证。
如今柔佛南部柏伶（Perling）的甘榜双溪德曼（Sungai Temon）约有400人，我们访问了老村民贾汉（Jahan），听他跟我们娓娓道来实里达人的故事。他们与它的跨时代故事 + 消失中的海上游牧民族
19、20世纪交替，种植业在柔佛蓬勃发展，甘蜜、橡胶、胡椒、木材等农产品需要通过新加坡的港口出口到世界各地。
在长堤尚未出现前，新柔之间的人流货运只能靠渡轮。
货运量五年内增长五倍，渡轮服务不胜负荷，急需其他渡海替代方案。
建桥当时似乎是个可行的方案。但专家研究后发现，柔佛海峡低潮时水深落差大，介于14米至21米不等；要在忽高忽低的海床上建桥，当时的工程技术尚不足以应付。
英殖民政府最终在1919年宣布，将建造一座全由花岗石堆砌而成的长堤，横跨柔佛海峡；堤面宽18.3米，约一公里长。这将是远东地区历来规模最大的工程，预计耗资100万英磅，五年内完工。
1920年4月24日，海峡殖民地总督基里玛 (Laurence Guillemard) 从新加坡乘坐渡轮北上柔佛海峡，登上停泊在海峡正中央的海洋美人 (Sea Belle) 号游艇，与柔佛苏丹依布拉欣会合。
游艇两旁停放着两艘平底船，承载着500公吨花岗岩。在场的基督教副主教和回教穆夫提先后祈福祷告后，吉时一到，总督拉下丝带，平底船上的花岗岩一泻而下，沉入海床；海上船舶瞬间集体鸣笛。震耳欲聋的滚石声和高亢笛声齐响，最后是五响礼炮，宣告新柔长堤奠基。
新柔长堤在1924年6月11日正式竣工，比预期提早三个月，工程耗资1700万海峡元 (Straits Dollar) 。用今天的货币概念理解，这相当于8亿7443万新元，大约半个星耀樟宜的造价。这笔经费由马来联邦、柔佛和新加坡殖民地政府分担。+ 新柔长堤一公里 国事家事一世纪
刚落成的长堤，全由硬石块砌成，由南到北穿过柔佛海峡。乍看像是一座狭长石堤硬生生地将海峡切成两半。
其实在石堤建成初期，柔佛一端有座东西横向活动铁桥。
长堤通车最初十几年里都处于“半暗半亮”状态，因为照明系统尚不健全，沿路左右两旁的路灯每周交替亮起。自1940年以后，关卡检查区才改善了照明系统，长堤两旁路灯都亮了起来。
二战爆发，新柔长堤迎来第一次重创。1942年1月31日，英军为阻止日军从马来半岛经由陆路进入新加坡，在新柔长堤实施了两次爆破。
长堤促进了民间交流，而随着战后汽车工业迅速发展，两岸人民或搭巴士或开车过长堤去看场戏吃个饭，这是再平常不过的事，每逢过年过节更是车水马龙。
1958年，每天逾3万人、7000辆车子越过长堤。+ 100年多前，新加坡居民就已爱到新山过周末了
1964年，新加坡暴发历来最严重的种族骚乱，酿成23人死，近500人受伤。新柔长堤于7月22日至26日关闭五天。
为应对日益增加的车流人流，新柔长堤1964年第一次扩建。之后再于1976年及1989年两度拓宽。
新马分家后，两岸关系不总是和睦，彼岸政客不时借“堤”发挥。
说起新柔长堤，怎能不提170号巴士？
170号巴士1971年4月投入服务，往返新加坡奎因街（Queen Street）巴士总站和新山黄亚福街、直律街之间。这是新马分家后第一条川行于新柔长堤两端的公共巴士路线。
曾在旧兀兰中心，姐夫水果档帮忙的林筱惠忆起，八九十年代马来西亚人经常越过长堤来新加坡消费，过年过节时店得开到凌晨。“新山人最爱买柿子！都是整盒整盒买回去。”
后来新元走强，两地汇率差距越拉越大，他们家的水果就少新山人来买了。他们与它的跨时代故事
1989年4月17日起，新加坡实施“半缸油”措施，规定所有新加坡车辆出境时必须至少打满半缸油，以制止新加坡人因为马来西亚油价更低而专程越过长堤打油。违例者罚款最高500新元。
政府强调这项措施不在于阻止新加坡人到对岸旅游，而是确保新加坡能继续有效地透过汽油税控制境内车辆数目。
“半缸油”底限在1991年进一步提高到四分之三缸。
1996年再传出拆除长堤的声音。这回发声的是首相马哈迪。他指长堤阻断柔佛海峡的水流，造成淤塞和污染，提议拆除长堤，以新桥取代，“使柔佛海峡成为繁忙航道”。
新加坡不同意拆除长堤。马来西亚单方面着手筹备建桥工程，新马关系开始进入冷冻期。
1997年，亚洲金融风暴来袭，虽然马来西亚经济很快复苏，但令吉币值自此不断下滑，与新元的兑换率差距越来越大。
越来越多新加坡人到新山休闲购物，越来越多马来西亚人到新加坡打工赚钱。长堤没有最堵，只有更堵。
从1980年提出构想，到1994年开始施工，新马第二通道终于在1998年1月2日通车。
新马政府经过一系列谈判，仍无法就新桥取代长堤计划达成协议。2002年10月，马来西亚单方面取消政府间谈判，决定修建弯桥。新加坡随后表明：未经两国同意单方面拆除长堤，属非法行为。
双边谈判于2004年重启，至2006年再次无果而终，时任首相阿都拉以法律问题为由取消弯桥计划。
170号跨境巴士服务垄断超过30年后，2003年迎来第一个竞争对手。此后，新柔跨境巴士选择多了，最乐的是两地往来民众。
2003年沙斯（SARS）疫情暴发。同年5月，兀兰关卡阻止马来西亚一名疑似沙斯病例入境，马来西亚指责新加坡违反了亚细安协议，两国再生争端。
长堤百年，森塔玛莱（Senthamarai Vaithilingam，53岁）参与了近三分之一的时间；印象最深刻的就是“逃马”期间神经紧绷一整年，体力精力消耗不小。两地议员商家与关卡人员：看尽长堤极盛极寂时
我们常说长堤犹如新加坡和新山，甚至与马来西亚直接一条剪不断的脐带。但其实长堤筑起的便利，也确实催生了一门与生育相关的行业。
根据资料，2021年疫情期间，有多达900名持月嫂准证的月嫂留在新加坡，为新加坡的人口增长计划中不可或缺的一股“助推力”。
冯玉莲从事月嫂行业近10年，这份工作不只帮助了其他人的孩子，也提供了自己孩子上大学的费用。他们与它的跨时代故事
边境封锁的两年里，新马领袖往来并未中断。长堤中间线，是两国政要会晤交流的接触点；既可保持安全距离，又可免除繁琐的防疫检测程序。
2024年1月11日，新加坡总理李显龙与马来西亚首相安华在柔佛海峡中央会面，共同见证新柔地铁跨海高架轨道完成衔接，以及两国签署柔新经济特区链接谅解备忘录。+ 马国副部长刘镇东：柔新经济特区可成为新马互补互利市场
根据马来西亚捷运公司刚发布的最新工程进度，截至2024年5月31日，新柔地铁已77.61%完工。 地铁预计2026年完工启用后，未来往返新柔，单程只需五分钟。下图是《联合早报》2024年1月制图。
2024年6月28日，
新柔长堤欢庆启用100周年。