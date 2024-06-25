实里达人 “柔佛海峡是我家”

叙述: 李国梁

莱佛士还未发现新加坡之前，新马一带海域早已住着“海人” (Orang Laut)。他们傍水而居，以舢舨为家，随海漂泊，犹如“海上吉普赛人”。

其中，聚居在柔佛海峡一带的海人族群，称为“实里达人” (Orang Seletar)。