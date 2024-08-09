从1000英尺

俯瞰新加坡

1965年8月9日，新加坡独立。那时的小红点，有动荡，有不安；有信念，也有希望。

建国59年，不起眼的小红点已然长大；从樟宜机场到毛广岛炼油厂，再到滨海湾和圣淘沙，新加坡东南西北处处展现城市进步与繁华。这个国庆日，《联合早报》带你从1000英尺的高空俯瞰，以不一样的视角领略岛国变化。