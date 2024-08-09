1965年8月9日，新加坡独立。那时的小红点，有动荡，有不安；有信念，也有希望。
建国59年，不起眼的小红点已然长大；从樟宜机场到毛广岛炼油厂，再到滨海湾和圣淘沙，新加坡东南西北处处展现城市进步与繁华。这个国庆日，《联合早报》带你从1000英尺的高空俯瞰，以不一样的视角领略岛国变化。
1965年8月9日，新加坡独立。那时的小红点，有动荡，有不安；有信念，也有希望。
新加坡是世界最繁忙的港口之一，每天有多达1000艘船进出我国海域。
《联合早报》摄影记者日前登上新加坡空军部队契努克直升机，跟随军方的国旗队伍环绕新加坡上空，从全岛多处捕捉令人为之震撼的城市景观。
位于滨海南填土地段的滨海湾游轮中心，耗资5亿元建造，占地2万8000平方公尺，是亚洲最大的游轮码头之一。
游轮中心的设计独特，它的尖角形状和起伏的屋顶“波浪”，为这座建筑增添现代感和动感，构成滨海湾的一道亮丽风景线。
圣淘沙 (Sentosa) ，即马来语中“和平、安宁” 之意。
政府在1980年代开始规划把圣淘沙打造成休闲和旅游胜地，而升涛湾（Sentosa Cove）所在的地区，敲定成为高端住宅区，第一批住宅在2006年落成。
樟宜机场是继实里达、加冷和巴耶利峇后的第四个民用机场，1981年投入运作。
如今的樟宜机场总面积1300万平方米，有四座搭客大厦，以及花费17亿元打造的星耀樟宜。建造中的第五搭客大厦，预计2030年代中期投入运营。
毛广岛（Pulau Bukom）位于新加坡南部海域，虽面积只有145公顷，岛上的炼油厂每天却能处理23万7000桶原油。
为应付乘客增加，政府2012年宣布总值11亿元的巴士服务改善计划，协助公共交通业者添购辆新巴士，且同时接管所有巴士基础设施及车队。
这些新巴士都漆上绿色，并带有“SG❤BUS”的设计，与上一代的巴士红绿相间，从高空俯瞰格外显眼。
政府今年7月再宣布投入9亿元，以购买新巴士和推出新巴士服务，增强巴士连接。
新加坡快速公路网络的第一个蓝图于1968年诞生。政府意识到，在土地稀缺的新加坡，建设快速公路是让交通变得更快、更好的最佳方法。
武吉知马快速公路（BKE）在1980年代中期完工，连接泛岛快速公路兀兰。
这项工程也涉及当时最大规模的土地征收行动。政府在武吉知马、万礼和三巴旺征用超过280万平方米的私人土地。
每逢农历九月是善信到龟屿进香的旺季，人们乘船到龟屿，在大伯公庙和拿督公圣祠里，拜拜祈福。
龟屿去年完成安装太阳能板，实现能源自给自足的目标。岛上的太阳能板以乌龟的形状安装，致敬龟屿的历史和文化 。
万态野生动物世界（Mandai Wildlife Reserve）位于万礼，占地126公顷。
这里集合了新加坡动物园、夜间野生动物园、河川生态园、新加坡飞禽公园和热带雨林园五个景点于一处，来年也将有更多景点开放。
平衡发展和环境，打造大自然里的城市，我国共有四个自然保护区，图中的中央集水区自然保护区面积最大，达3043公顷。
我国在1990年代开始在规划盛港新镇，第一批组屋在1997年落成。如今的盛港有超过5万个组屋单位，20几万名居民，不少是年轻家庭。
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图为1962年樟宜机场的前身，当时仍由英国殖民政府管理。
图为2000年正在施工中的盛港新镇。