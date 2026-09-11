2 亚运会的吉祥物以什么为原型？

A鯱 B鲫 C鲷

亚运会的吉祥物叫做 Honohon，意为高高燃起的火焰。他的设计原型融合了名古屋城标志性的守护神兽“鯱”（虎头鱼身）以及运动员心中燃起的热情之火。吉祥物有一对大眼睛，面部融入了日本歌舞伎的“隈取”妆容风格，以红色传达正义与热情。