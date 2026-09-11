2026年第20届亚运会即将开幕！点击回答掌握最新爱知—名古屋亚运会资讯！
2026年爱知—名古屋亚运会的官方口号为“Imagine One Asia”，中文意为“在这里、成为一体”，寓意亚洲各国及地区通过体育凝聚在一起。
亚运会的吉祥物叫做 Honohon，意为高高燃起的火焰。他的设计原型融合了名古屋城标志性的守护神兽“鯱”（虎头鱼身）以及运动员心中燃起的热情之火。吉祥物有一对大眼睛，面部融入了日本歌舞伎的“隈取”妆容风格，以红色传达正义与热情。
由于搭建选手村因成本过高，组委会决定不新建永久性的运动员村。他们计划租用可容纳4000余人的歌诗达·塞琳娜号 (Costa Serena) 游轮，其余运动员将入住名古屋港附近仿照集装箱样式建造的临时木制小屋，以及爱知县内及协办城市的特定酒店。这艘大型邮轮将作为海上选手村停泊在日本的名古屋港金城码头。
武术是亚运会的传统项目，但目前还不是奥运会的正式比赛项目。它曾在2008年北京奥运会以特设赛事形式亮相，不过没有被列入正式比赛项目。
《Pokémon UNITE》（宝可梦大集结）将在本届亚运会上成为电竞比赛项目之一。这也是宝可梦系列游戏首次登上亚运会电竞舞台，选手将组队展开对战，争夺亚运奖牌。
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