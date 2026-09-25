3 男篮决赛，谁获得最终冠军?

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韩国凭借进攻核心李贤重投入五个三分球，全场拿下27分的神勇发挥，以67比57获胜，让日本在主场夺得亚运会男篮队史首金的希望破灭。日本男篮的亚运最佳成绩是远在1951年和1962年获得的银牌，韩国男篮则曾四次夺冠，最后一次是在2014年的仁川亚运会。