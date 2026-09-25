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作为前ONE冠军赛签约职业格斗选手，36岁的张汇雯是第一次代表新加坡参加大型综合运动会。单枪匹马为新加坡出战亚运会全新项目综合格斗的她，为我国带回了这一项目的历史性首枚亚运会奖牌，也是沉甸甸的金牌。
过去在亚运会和共和联邦运动会频频与奖牌擦肩而过，新加坡泳将颜欣慧终于不再有遗憾，她在女子1500米自由泳决赛中游出银牌，不止刷新了自己保持的全国纪录，也为新加坡进账本届首枚银牌。
韩国凭借进攻核心李贤重投入五个三分球，全场拿下27分的神勇发挥，以67比57获胜，让日本在主场夺得亚运会男篮队史首金的希望破灭。日本男篮的亚运最佳成绩是远在1951年和1962年获得的银牌，韩国男篮则曾四次夺冠，最后一次是在2014年的仁川亚运会。
削球手陈昭沄为新加坡夺得关键两分，助新加坡以3比2击败今年闯入世锦赛八强的香港女队，锁定复赛席位。
国际检查机构（ITA）官网宣布，泰国羽毛球运动员碧查梦因兴奋剂检查样本检出禁用物质呋塞米（Furosemide），已被临时禁赛。呋塞米属于世界反兴奋剂机构禁用清单S5类利尿剂和掩蔽剂，赛内赛外均被禁用。
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