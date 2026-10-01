《联合早报》2026

新加坡中资品牌
认知度调查

看看大家认识哪些品牌

过去三年，中国企业出海加速，越来越多中资品牌融入新加坡人的消费日常。

2026年8月，联合早报委托第三方机构，向1000名新加坡本地居民展开线上问卷调查，了解品牌的整体辨识度，如何影响消费观和购买行为。

87%

察觉到新加坡过去两三年中资品牌增多，超过半数认为，过去一年明显增加。

高达

91%

对中资品牌的好感度维持及提升。

在日常生活中，

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在形容中资品牌的特色时，性价比获得最多认可，

66%表示物超所值。

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性价比高、有良好的售后服务

也是受访者最推崇的品牌出海落地的特质。

中资产品的科技智能，潮感和功能排在之后。

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从出行新能源汽车、科技电子产品到咖啡茶饮，受访者对中资品牌的辨识度高，可以和美国、日本、韩国等全球知名品牌区分。

39%

认为中资品牌在新加坡已是不可逆的现象，不是一阵风。

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53%

认为中资品牌为新加坡市场带来更多产品与服务选择，48%认为增强了产品价格的竞争力，34%认为给新加坡文化注入多元特色。

尽管竞争使得商铺租金承受更多压力，但更多人认为，新加坡本土企业须接受事实，并适时调整，从容应对新的竞争。

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48%

受访者认为，中资品牌进入新加坡市场，倒逼本地企业转型。

recommend

38%

过去半年向亲友推荐过中资品牌。

名字

消费者关注的问题，会从"我是否信任中国品牌"，转变为"我是否喜欢这个具体品牌"。这意味着，中国品牌在新加坡正从"外来品牌"逐步走向常态化。

希尔帕·马丹 (Shilpa Madan)新加坡管理大学李光前商学院市场营销助理教授
名字

中资品牌当前表现出来的价格优势，并非单纯来自低价策略，而是供应链效率、中国市场"内卷"式竞争和出海投入共同作用的结果。在部分行业，中国品牌已经开始形成"价格竞争力+科技能力"的双重标签。

常李妍新加坡社科大学 (SUSS) 市场营销学副教授

行业品牌辨识度

电子科技

电商平台和电子支付

衣饰

餐饮

35%

受访者一周消费多次或至少一次。

34%

受访者愿意下次外出用餐或购买食物/饮品时考虑中资品牌。

剔除价格因素，促使消费者愿意
尝鲜的三大因素

61% 口味好
49% 餐馆选址便利
45% 良好的服务体验
名字

建立品牌信任度，关键在于真心服务本地市场。中国餐饮品牌若要在新加坡长期扎根，不能只靠短期流量或价格优势，更需要对本地市场保持敬畏，并建立完整的本土化运营、供应链和客户服务体系。

田伟袁记食品联合创始人

航旅出行

汽车

中资电动车品牌最突出的特质

59% 高性价比
53% 科技智慧和AI赋能

下次购买或租赁汽车时

30%

受访者愿意考虑中国汽车品牌。

31%

受访者不考虑汽车原产国，只根据车辆自身整体情况选择。

名字

五年前，新加坡消费者对"中国制造"可能有偏见，但当前已明显变化。在电动车等领域，消费者不仅看到性价比，还有科技、智能化和使用体验。如果只在价格上有优势，很难在新加坡市场长期立足。随着销量增加，消费者的关注点从"要不要买中国车"，转向“这款中国车和欧美、日系车相比，具体强在哪里、弱在哪里”。

黄椿荃 (James Ng)比亚迪新加坡和菲律宾总经理

银行和金融

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18%

受访者愿意下次开设银行账户或使用金融服务时，选择中资背景的银行或金融机构。

57%

受访者表示，若中资金融机构提供更优利率或更低手续费，他们会考虑使用，但前提是须先确认其安全性与可靠性。

基建和房地产

评估由中资背景开发商建造的房地产项目时，考虑因素前三是

66% 整体声誉与信誉
55% 项目质量的评价
43% 满足整体需求
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17%

受访者愿意购买、投资中资品牌开发的房地产项目。

受访者认为

建立品牌信任的因素是

74% 性价比高且配套完善的售后服务
54% 网红或行业评论者的推介评价
51% 有实体店运营
50%
亲友口口相传

购买和使用意愿不足的原因是

52% 担心产品质量
49% 担忧产品可靠性
27% 对品牌认知接触少
26%
存在数据隐私和信息安全方面的顾虑
名字

中国品牌下一阶段面临的挑战，是从"交易层面的吸引力"转向"关系层面的信心"。

希尔帕·马丹 (Shilpa Madan)新加坡管理大学李光前商学院市场营销助理教授

调查背景

中资企业“出海”正在重塑全球格局。新加坡以健全的政策环境、开放的金融与消费市场、通达的互联互通优势，成为中资品牌进军东南亚的战略选择。

中资品牌在新加坡的布局既广也深：从大型基建、房地产开发、机场及路桥隧道工程，到与日常生活息息相关的餐饮、新能源汽车、服饰潮玩、电子商务、银行及电子支付等领域，均有覆盖。这不仅重构新加坡的零售业态，也影响着本土消费者的选择偏好、审美品味与消费行为。

本调查旨在了解新加坡居民对面向消费端（B2C）、对公业务（B2B）中资品牌的整体感知度、辨识度与接受度，探讨这一趋势如何改变消费观念和实际购买行为。

调查方法

2026年8月通过网络问卷方式，邀请1000名16岁及以上新加坡本地居民作答，具全国有效抽样代表性。

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