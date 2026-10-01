过去三年，中国企业出海加速，越来越多中资品牌融入新加坡人的消费日常。
2026年8月，联合早报委托第三方机构，向1000名新加坡本地居民展开线上问卷调查，了解品牌的整体辨识度，如何影响消费观和购买行为。
过去三年，中国企业出海加速，越来越多中资品牌融入新加坡人的消费日常。
2026年8月，联合早报委托第三方机构，向1000名新加坡本地居民展开线上问卷调查，了解品牌的整体辨识度，如何影响消费观和购买行为。
87%
察觉到新加坡过去两三年中资品牌增多，超过半数认为，过去一年明显增加。
91%
对中资品牌的好感度维持及提升。
在形容中资品牌的特色时，性价比获得最多认可，
也是受访者最推崇的品牌出海落地的特质。
中资产品的科技智能，潮感和功能排在之后。
从出行新能源汽车、科技电子产品到咖啡茶饮，受访者对中资品牌的辨识度高，可以和美国、日本、韩国等全球知名品牌区分。
39%
认为中资品牌在新加坡已是不可逆的现象，不是一阵风。
53%
认为中资品牌为新加坡市场带来更多产品与服务选择，48%认为增强了产品价格的竞争力，34%认为给新加坡文化注入多元特色。
尽管竞争使得商铺租金承受更多压力，但更多人认为，新加坡本土企业须接受事实，并适时调整，从容应对新的竞争。
48%
受访者认为，中资品牌进入新加坡市场，倒逼本地企业转型。
38%
过去半年向亲友推荐过中资品牌。
受访者一周消费多次或至少一次。
受访者愿意下次外出用餐或购买食物/饮品时考虑中资品牌。
剔除价格因素，促使消费者愿意
尝鲜的三大因素
中资电动车品牌最突出的特质
下次购买或租赁汽车时
受访者愿意考虑中国汽车品牌。
受访者不考虑汽车原产国，只根据车辆自身整体情况选择。
受访者愿意下次开设银行账户或使用金融服务时，选择中资背景的银行或金融机构。
受访者表示，若中资金融机构提供更优利率或更低手续费，他们会考虑使用，但前提是须先确认其安全性与可靠性。
评估由中资背景开发商建造的房地产项目时，考虑因素前三是
17%
受访者愿意购买、投资中资品牌开发的房地产项目。
建立品牌信任的因素是
购买和使用意愿不足的原因是
中资企业“出海”正在重塑全球格局。新加坡以健全的政策环境、开放的金融与消费市场、通达的互联互通优势，成为中资品牌进军东南亚的战略选择。
中资品牌在新加坡的布局既广也深：从大型基建、房地产开发、机场及路桥隧道工程，到与日常生活息息相关的餐饮、新能源汽车、服饰潮玩、电子商务、银行及电子支付等领域，均有覆盖。这不仅重构新加坡的零售业态，也影响着本土消费者的选择偏好、审美品味与消费行为。
本调查旨在了解新加坡居民对面向消费端（B2C）、对公业务（B2B）中资品牌的整体感知度、辨识度与接受度，探讨这一趋势如何改变消费观念和实际购买行为。
2026年8月通过网络问卷方式，邀请1000名16岁及以上新加坡本地居民作答，具全国有效抽样代表性。