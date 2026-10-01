五年前，新加坡消费者对"中国制造"可能有偏见，但当前已明显变化。在电动车等领域，消费者不仅看到性价比，还有科技、智能化和使用体验。如果只在价格上有优势，很难在新加坡市场长期立足。随着销量增加，消费者的关注点从"要不要买中国车"，转向“这款中国车和欧美、日系车相比，具体强在哪里、弱在哪里”。

黄椿荃 (James Ng) 比亚迪新加坡和菲律宾总经理