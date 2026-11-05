核能不是核弹! 谈核不必色变

造价很高吗?

万事起头难，新兴技术尤其如此，眼下需要大笔融资推动研发，建造和运营成本不便宜，但只要能实现规模，相关成本就能压下来。

美国电力研究协会和经合组织核能署早前发布《2025年发电成本》报告，计算平准化能源成本（Levelised Cost of Energy，简称LCOE）。

LCOE说白了就是：把一个电厂从建到拆，它一辈子发的电平均下来，每度电的成本有多少？

分析显示:

美国短期内建设第四代反应堆 平准化度电成本对比 美元 新元 短期建堆 $0.00 / MWh 基准成本 几乎减半 0.0 若能量产 $0.00 / MWh 量产规模效应 每兆瓦时 (MWh)

然而，每个国家国情不同，在新加坡发展核能会很贵吗？

新加坡核研究与安全所（SNRSI）指出，小型模块化反应堆是新兴技术，商业部署实践有限，现阶段难以估算这类项目的确切成本。

好消息是，核能项目发展往往遵循“学习曲线”规律，首个项目的成本通常更高，建设时间更长，随着经验积累和供应链成熟，造价和建设周期料逐步下降。