核能不是核弹! 谈核不必色变

提到核能，一些人就会联想到核爆，集体记忆中的辐射阴影拉响警报。
不过，吃香蕉、照X光、搭飞机，我们每天其实都在接触微量辐射，只是这些日常辐射不足为惧。可话说回来，核电站若建在住家附近，真的安全可行吗？

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