有何意义?
美国选民可通过投票重新平衡国会权力格局，选择与总统施政议程更为契合，或是立场与总统相去较远的国会议员。因此，中期选举通常被视为美国人对现任总统执政表现的一次公投。
世界的目光
为何聚焦于此?
欧洲盟友密切关注美国外交政策的连贯性。国会控制权的更迭直接影响美国在北约、气候协定及国际贸易争端中的立场与资金支持力度。
亚太地区重点关注关税政策、科技出口管制及地缘政治竞争走向。国会两党的对华强硬共识下，具体法案的推进速度将取决于谁掌控委员会大权。
作为全球最大经济体，美国国会在债务上限、税收改革及产业补贴上的决议，将引发全球资本市场、汇率波动及供应链重组的连锁反应。
国会控制权之争
中期选举的核心在于国会两院的控制权之争。
选民将决定众议院的全部席位以及参议院约三分之一的席位。
众议院竞选安排435席
全部改选
众议员任期两年，这次中期选举，众议院两党共435个议席全部改选。竞选采用简单多数对决制。
共和党目前以微弱多数控制众议院，拥有218个席位；民主党拥有214席。两党都必须保住自身现有席位并争夺对手席位，以获取218席的过半数控制权。
参议院竞选安排100席中
改选35席
参议员任期六年，每两年改选约三分之一席位，采用全州普选制。这次中期选举，参议院100个席位中，35个席位改选。
共和党目前掌握参议院多数议席，拥有53席；民主党拥有47席，其中包括两名与民主党党团合作的无党派议员。共和党面临更大防守压力，须保住20席；民主党及独立盟友则须守住13席。
2026参议院
六大核心战场
此次中期选举将决定未来两年参议院的控制权归属。共和党在此次选举中防守压力较大，必须守住多个竞争激烈的席位，而民主党则试图在传统红州寻找突破口。以下六个摇摆州将是决定最终版图的关键战场。
密歇根 Michigan
密歇根在过去三届大选都是关键摇摆州，选情十分胶着。当前民调显示，民主党候选人赛义德在密州参议院选战中稍占上风，以约一个百分点领先共和党候选人罗杰斯。
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关键议题: 汽车产业电动化转型、工会权利、中东政策。
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选民结构: 底特律都会区的非裔选民投票率，以及阿拉伯裔美国人的选票走向至关重要。
阿拉斯加 Alaska
阿拉斯加历来偏红，但州共和党参议员沙利文目前选情堪忧，以约八个百分点落后于民主党候选人佩尔托拉。这个州也有许多无党派选民。
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关键议题: 能源开发 (石油钻探)、联邦土地管理、原住民权益。
得克萨斯 Texas
特朗普在2024年总统大选中，以近14个百分点的优势赢下得克萨斯州。然而近期民调显示，他在当地支持率为负。得州选民当前最关注高昂的生活费以及美伊冲突影响，而特朗普在这些问题上的表现评分较低。
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关键议题: 边境安全、移民政策、电网稳定性。
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选民结构: 达拉斯/休斯敦等大城市的民主党选票对抗广袤乡村的绝对共和党壁垒。
艾奥瓦 Iowa
艾奥瓦州是共和党传统票仓，但随着特朗普支持率下滑，选情日趋胶着。最新统计显示，艾州共和党参议院候选人辛森微幅领先民主党对手图雷克一个百分点。
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关键议题: 农业补贴、乙醇燃料政策、通货膨胀。
缅因 Maine
缅因州毗邻加拿大，素来偏蓝，这次竞争却十分激烈。两党候选人都批评特朗普挑起美加贸易战，但大多民调显示，民主党参议院候选人杰克逊暂时微弱领先共和党的科林斯。
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关键议题: 渔业法规、气候变化、枪支管控（近期有所升温）。
堪萨斯 Kansas
过去两届大选，共和党都在堪萨斯胜出，但这次中期选举却略落后于民主党。目前，民主党堪萨斯参议员候选人汉密尔顿的支持率，领先共和党的马歇尔约一个百分点。
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关键议题: 汽油与柴油价格上涨、可负担的医疗服务，以及农民权益。
核心选举规则
选区划分
- 众议院席位根据各州人口比例分配，选民在所属国会选区内投票
- 参议院席位每州两席，选民进行全州投票
投票制
- 多数州实行“一轮简单多数决”
- 少数州（如佐治亚州、路易斯安那州）若无候选人得票过半，须进行第二轮决选
- 缅因州和阿拉斯加州采用“排序复选制”
终局沙盘:
三种可能性
共和党输掉参众两院
民主党主导国会
以目前选情来看，这是11月3日最有可能出现的结果。
专家指出，众议院全部议席都要改选，议员很难与总统所属政党切割。如果总统广受欢迎，就对议员有利，反之则不利。
特朗普近期民调支持率持续低迷，共和党输掉众议院控制权已是板上钉钉，如今连参议院选战也日益吃紧。
民主党抓住共和党在经济问题上的把柄趁势进攻，一股“蓝潮”逐渐涌向各州。舆观（YouGov）10月10日至12日的民调结果显示，51%的受访者更倾向于让民主党主导国会，比支持共和党的多出11个百分点。
共和党输掉众议院
仍主导参议院
尽管形势不利，共和党或许仍能背水一战，在参议院挽回一线生机。
共和党依然拥有充裕的竞选资金，这是它的客观优势，它正在加紧调整资源，优先“抢救”急需提振选情的关键摇摆州。一些候选人还尝试在特定议题上与特朗普保持距离，希望能扳回一些胜算。
与此同时，民主党也须攻下选情胶着的几个州，包括艾奥瓦、阿拉斯加、缅因、俄亥俄、得克萨斯和密歇根。
专家指出，哪怕民主党只是拿下众议院主导权，也会给美国接下来两年的政治格局带来重要影响。
届时，美国政治会比现在更加政治化、党派色彩更浓、对抗性更强，司法调查行动也会更多。
特朗普身为总统，估计只能对他话语权最大的外交领域施加火力，在针对亚洲的外交政策中发挥重要作用。美国预计会采取更加咄咄逼人的举动，继续以‘美国优先’且强势作风行事。
共和党保住参议院和众议院
继续主导国会
以当前形势来看，这一结果的可能性已经渺茫。
共和党不仅面对民调逆风、通胀压力和战争冲击等巨大挑战，对手民主党也风头正盛。哪怕共和党奋力自救，也几乎无望同时守住国会两院堡垒。
现任政府的成绩单
美国人买账吗?
生活费
8月美国CPI同比上涨3.4%，扣除通胀后的平均时薪同比下降0.3%。能源涨价与关税加重钱包压力。9月民调中，仅17%受访者认可特朗普处理生活费问题的方式。
美伊战争
不受选民欢迎的美伊战争，将满八个月。这场战事既推高能源价格，也削弱选民信心，已对特朗普造成政治压力。9月民调显示，仅34%美国人支持军事行动，82%预计美国会长期卷入冲突。
移民
移民政策是共和党的相对传统优势。特朗普上任后，美国非法越境人数大幅减少，境内的拘捕却持续增加，多数被捕者没有刑事定罪记录。民调显示，58%美国人认为遣返行动“过了头”，62%反对移民及海关执法局的执法手段。
AI
选民不仅担心AI冲击就业，也关注数据中心对电费、用水和环境的影响。皮尤9月公布的调查显示，50%美国人认为数据中心对家庭能源开支总体不利，54%认为对环境总体不利。
对特朗普不满
等于支持民主党?
对特朗普失望不等于支持民主党。5月民调显示，59%美国人对民主党持负面看法，对共和党持负面看法的比率为58%。
谁能提出可信的改善方案，仍是两党的考验。
选民也许支持严格管控边境，但如果他们认为总统没有兑现改善日常生活的承诺，这种失望很可能会主导他们的投票选择。吉尔森 Cal Jillson
美国南方卫理公会大学政治学教授
物价曾在民主党执政时大幅上涨，但民主党至今未能令人信服地说明如何提高工资、压低通胀。缺乏广受支持的领袖，也让其更难向选民说明政策如何有利于普通人。卡津 Michael Kazin
美国乔治敦大学历史系教授