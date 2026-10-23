共和党输掉参众两院

民主党主导国会

以目前选情来看，这是11月3日最有可能出现的结果。

专家指出，众议院全部议席都要改选，议员很难与总统所属政党切割。如果总统广受欢迎，就对议员有利，反之则不利。

特朗普近期民调支持率持续低迷，共和党输掉众议院控制权已是板上钉钉，如今连参议院选战也日益吃紧。

民主党抓住共和党在经济问题上的把柄趁势进攻，一股“蓝潮”逐渐涌向各州。舆观（YouGov）10月10日至12日的民调结果显示，51%的受访者更倾向于让民主党主导国会，比支持共和党的多出11个百分点。