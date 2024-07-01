78岁的泰国素人阿嫲Taew（Usha Seamkhum）和偶像派男星Billkin（Putthipong Assaratanakul）首演电影《金孙暴富攻略》（How To Make Millions Before Grandma Dies）一夜爆红。她6月24日到新加坡谢票，在接受《联合早报》专访时，从五名本地艺人中，选出邓伟德作为心目中的“狮城金孙”。
新加坡外景节目《阿顺有煮意》第二季播出后，有观众透过《联合早报》娱乐版热线栏目《我要大声说》批评主持人李铭顺的外形。李铭顺听记者念完观众留言后大方回应说：“我其实很早就想回答这个问题了！”
古装复仇剧《墨雨云间》开播时即爆火，收视率频频创下新高，两名主演吴谨言和王星越更是频繁登上热搜。其中引起极高讨论度的，竟是男主王星越的年龄。
《联合早报》早前举办“早报Energy E16蹲挑战”，各路粉丝和“舞林”高手踊跃挑战。有粉丝集合自己的孩子们让“粉二代”跳舞，有挑战者在新加坡各个景点“E16蹲”，还有人跳到沙漠去。本报选出六组挑战者的表演让Energy讲评，惊喜的是，Energy居然认出曾参加Energy签名会的铁粉。
洪凌和张奕恺最近和家人去了西澳游玩，一家10口在沙漠遇大雨，被雨淋成落汤鸡。
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