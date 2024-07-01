Energy的Toro为什么
投诉团长牛奶残忍?

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01.07.2024 陈秋雁
  1. 阿嫲Taew挑狮城“金孙”选中邓伟德？

    78岁的泰国素人阿嫲Taew（Usha Seamkhum）和偶像派男星Billkin（Putthipong Assaratanakul）首演电影《金孙暴富攻略》（How To Make Millions Before Grandma Dies）一夜爆红。她6月24日到新加坡谢票，在接受《联合早报》专访时，从五名本地艺人中，选出邓伟德作为心目中的“狮城金孙”。

    邓伟德为什么赢得阿嫲Taew的心？
    主演《金孙暴富攻略》的78岁泰国素人阿嫲Taew（Usha Seamkhum）日前到新加坡谢票。（档案照）
  2. 李铭顺在《阿顺有煮意》节目中的造型被指邋遢？

    新加坡外景节目《阿顺有煮意》第二季播出后，有观众透过《联合早报》娱乐版热线栏目《我要大声说》批评主持人李铭顺的外形。李铭顺听记者念完观众留言后大方回应说：“我其实很早就想回答这个问题了！”

    李铭顺说了什么?
    李铭顺在《阿顺有煮意》节目中秀厨艺。（新传媒提供）
  3. 主演《墨雨云间》的22岁王星越年龄造假装嫩？

    古装复仇剧《墨雨云间》开播时即爆火，收视率频频创下新高，两名主演吴谨言和王星越更是频繁登上热搜。其中引起极高讨论度的，竟是男主王星越的年龄。

    今年22岁的王星越由于长相老成，加上演技成熟，被网民质疑是85后（即39岁），话题一度登上热搜。他如何澄清自己的真实年龄？
    王星越主演《墨雨云间》后人气水涨船高。（取自艺人微博）
  4. Energy为“早报Energy E16蹲挑战”的挑战者讲评时认出铁粉？

    《联合早报》早前举办“早报Energy E16蹲挑战”，各路粉丝和“舞林”高手踊跃挑战。有粉丝集合自己的孩子们让“粉二代”跳舞，有挑战者在新加坡各个景点“E16蹲”，还有人跳到沙漠去。本报选出六组挑战者的表演让Energy讲评，惊喜的是，Energy居然认出曾参加Energy签名会的铁粉。

    究竟他们怎么认出该名铁粉？新传媒艺人罗美仪和郭坤耀也挑战了“E16蹲”，Energy给予什么评语?
    Energy的洗脑舞曲《星期五晚上》引起广大关注。（取自艺人IG）
  5. 洪凌和张奕恺到澳大利亚度蜜月？

    洪凌和张奕恺最近和家人去了西澳游玩，一家10口在沙漠遇大雨，被雨淋成落汤鸡。

    夫妻俩与家人这趟旅行去了哪里？结婚约半年的他们计划到哪里度蜜月?
    洪凌和张奕恺2023年12月结婚。（取自洪凌IG）

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