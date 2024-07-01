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《联合早报》早前举办“早报Energy E16蹲挑战”，各路粉丝和“舞林”高手踊跃挑战。有粉丝集合自己的孩子们让“粉二代”跳舞，有挑战者在新加坡各个景点“E16蹲”，还有人跳到沙漠去。本报选出六组挑战者的表演让Energy讲评，惊喜的是，Energy居然认出曾参加Energy签名会的铁粉。