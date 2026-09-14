聚焦东道主
虽然赛事名冠以“爱知·名古屋亚运会”，但为了活用既有设施和削减财政负担，部分比赛场馆设在了数百公里之外的东京，像是游泳、跳水和马术都会在东京进行。
有什么特别？
本届亚运会预计将设有43个大项、469个奖牌项目，比2022年杭州亚运会少了12个奖牌项目。
首次成为亚运会比赛项目
自由式小轮车
Freestyle BMX
综合格斗
MMA
板式网球
Padel
冲浪
Surfing
台科搏/桌上足球
Teqball
虚拟跆拳道
Virtual Taekwondo
不仅如此，电子竞技也扩增至11项，加入具有本地特色的《宝可梦大集结》 《GT赛车7》 《第五人格》 等新项目。
参赛的国家与
地区有45个
哪些国家还没在
亚运会上赢过奖牌？
新加坡
新加坡本届派出304人参加27个大项，比起四年前的427人少了许多。在杭州亚运会，我国代表团角逐32个项目，最终取得3金6银7铜。
在今年304人的代表团中，其中超过六成是新人，年纪最大的是38岁的水球选手周湘根，年纪最小的是游泳小将沈恩熙，她9月才满15岁。
本届亚运会的擎旗手分别是重剑女将可丽雅和皮艇运动员黄伟成。
代表团团长是新加坡奥林匹克基金会董事会成员吴启元，副团长则是足球名宿杜里奇 (Duric)和地板钩球前国手法里扎·扎比尔 (Fariza Zabir)。
上届为我国赢得金牌的运动员是帆船选手墨士廉和卢军汉，以及“女飞人”珊蒂。在这三人之中，只有卢军汉和珊蒂会前往日本参赛，墨士廉的项目水翼风筝板这次不列为赛项，因此无法前往卫冕。
帆船是历届亚运会为新加坡取得最多金牌和奖牌的项目，这次他们几乎全新兵出战，只有男队的卢军汉和女队的玛莎·沙赫琳 (Marsha Shahrin) 有过亚运会经验，其他九人都是首次参加这项四年一次的赛事。
传统项目如棒球、篮球、排球、足球、网球、马术和柔道等依旧会出现在本届亚运会，不过我国在这些项目上没有派出代表。
不得不提的是，长期作为新加坡游泳主力的“柯家三杰”柯婷文、柯正文和柯敬文，这次也都各自为了深造而不会参赛。
新加坡队最年长和最年幼的运动员相差多少岁？
他们都不来
与三年前的杭州亚运会相比，不少正值当打之年的运动员无缘名古屋亚运会。
这些知名选手都会来
本届名古屋亚运会云集多位巴黎奥运冠军和世界纪录保持者。