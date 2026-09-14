新加坡

新加坡本届派出304人参加27个大项，比起四年前的427人少了许多。在杭州亚运会，我国代表团角逐32个项目，最终取得3金6银7铜。

在今年304人的代表团中，其中超过六成是新人，年纪最大的是38岁的水球选手周湘根，年纪最小的是游泳小将沈恩熙，她9月才满15岁。

38岁的水球选手周湘根（左）是新加坡代表团中年纪最大的，年纪最小的是游泳小将沈恩熙。

本届亚运会的擎旗手分别是重剑女将可丽雅和皮艇运动员黄伟成。

重剑女将可丽雅(左)和皮艇运动员黄伟成是本届亚运会新加坡队的擎旗手。

上届为我国赢得金牌的运动员是帆船选手墨士廉和卢军汉，以及“女飞人”珊蒂。在这三人之中，只有卢军汉和珊蒂会前往日本参赛，墨士廉的项目水翼风筝板这次不列为赛项，因此无法前往卫冕。

短跑女将珊蒂三年前在杭州亚运会为我国赢得田径项目金牌。

帆船是历届亚运会为新加坡取得最多金牌和奖牌的项目，这次他们几乎全新兵出战，只有男队的卢军汉和女队的玛莎·沙赫琳 (Marsha Shahrin) 有过亚运会经验，其他九人都是首次参加这项四年一次的赛事。

帆船选手卢军汉(左)和玛莎是我国帆船队中有亚运会经验的。

传统项目如棒球、篮球、排球、足球、网球、马术和柔道等依旧会出现在本届亚运会，不过我国在这些项目上没有派出代表。

不得不提的是，长期作为 柯婷文、柯正文和柯敬文，这次也都各自为了深造而不会参赛。

不过，在有些较为特殊项目上我国有派人参赛，像是 、 和 等。